МИД России назвал дату отмены визового режима с Оманом

Соглашение между Россией и Оманом о взаимной отмене визового режима вступит в силу 18 июля. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В соответствии с достигнутыми договоренностями граждане РФ могут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу.

Суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года, уточнил МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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