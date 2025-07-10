Аномальная жара в Москве продержится еще несколько дней

Аномально жаркая погода в московском регионе сохранится, как минимум, до 13-14 июля. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, возможны температурные рекорды.

Как отмечают синоптики, среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 7 и более градусов. В пятницу, 11 июля, ожидается до 36°. Не исключено, что в мегаполисе будет установлен новый рекорд, который был зафиксирован в 1996 году – 35,6°.

В выходные дни жара почти не ослабеет, но при этом возможны кратковременные дожди с грозой. В субботу, 12 июля, прогнозируется до 35°. Рекорд для этого дня – 34,5° – был в 1903 году.

В воскресенье, 13 июля, ночью и днем местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Воздух прогреется до 32-33°. При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с, предупредили синоптики.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube