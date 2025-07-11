«Беспрецедентное время»: Песков заявил о необходимости цензуры в России

Цензура в России необходима и оправдана «беспрецедентностью» нынешнего времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Эксперт».

«Вы правильно заметили, многие издания закрылись, журналисты разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры, беспрецедентное для нашей страны», – отметил представитель Кремля.

По его словам, сейчас идет война в информационном пространстве, было бы неправильно закрывать глаза на средства массовой информации, «которые целенаправленно занимаются дискредитацией России».

В такой ситуации сейчас режим цензуры оправдан, подчеркнул Песков, добавив, что не следует возвращаться во времена «оголтелых» СМИ, у которых «про Россию либо плохо, либо никак».

Москва, Анастасия Смирнова

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