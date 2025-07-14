Писателю Борису Акунину* вынесен приговор по делу об оправдании терроризма

Писатель Борис Акунин*, который признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по уголовному делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Такое решение принято Вторым Западным окружным военным судом.

«Признать Чхартишвили Григория Шалвовича* (творческий псевдоним Борис Акунин*) виновным… назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока – в колонии строгого режима «, – огласил приговор судья, слова которого приводит РИА «Новости».

Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Согласно данным СМИ, последние несколько лет он проживает в Лондоне.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube