В Москве прогнозируется дождливая жара

В ближайшие дни в московском регионе ожидается жаркая и дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, воздух будет прогреваться до 27-30 градусов.

Как отметили синоптики, атмосферный фронт, протянувшийся по центральным областям, создает условия для неустойчивой летней погоды.

Так, во вторник, 15 июля, будут возможны кратковременные дожди, местами ливни с грозами и порывистым ветром, а температура понизится на 2-4°. В Москве днем 25…27°, по области 23…28°.

В среду, 16 июля, антициклон отодвинет атмосферный фронт от столицы. Кратковременный дождь днем возможен местами, наибольшая его вероятность остается на юге Московской области. В дневное время в Москве 25…27°, по области 23…28°.

Во второй половине недели есть шанс, что на несколько дней дожди прекратятся, температура опять взлетит к +30 градусам.

В субботу, 19 июля, с приближением нового западного циклона местами опять прогнозируются кратковременные дожди, но воздух остынет незначительно. Днем ожидается до 28°.

Москва, Анастасия Смирнова

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