Туристы из России получили возможность безвизового въезда в Мьянму

Для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней. Как уточнил консульский департамент МИД России, такая возможность предусмотрена до 30 июня 2026 года.

«При этом российским гражданам может быть отказано во въезде по решению иммиграционной службы или компетентных органов власти», – уточнили в министерстве иностранных дел России.

В то же время срок пребывания граждан РФ, находящихся в стране с деловыми целями, может быть продлен по решению отраслевого министерства в установленном иммиграционным законодательством порядке. В таком случае гражданину необходимо лично обратиться в Министерство иммиграции и народонаселения, оплатив соответствующие сборы.

«Для лиц, въезжающих с туристическими целями, разрешенный срок пребывания ограничен 30 днями без возможности продления. В случае нарушения визового режима в отношении россиян будут применены штрафные меры», – уточнил МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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