Трамп призвал Зеленского давить на Москву и Санкт-Петербург

Американский президент призвал Зеленского увеличить давление на Москву и Санкт-Петербург. Об этом пишет Washington Post.

Как отмечается в материале, глава Белого дома был полон решимости надавить на президента России Владимира Путина. «Трамп спросил Зеленского, почему он не нанес удар по Москве», – пишет издание.

Согласно его сведениям, президент Трамп обозначил для Зеленского необходимость усилить давление на российского лидера.

Ранее Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции в отношении Москвы и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет сделки по Украине.

Между тем замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявление о пошлинах декоративным и театральным ультиматумом, который разочаровал «воинственную Европу», а Москва его даже не заметила, отмечают «Вести».

Москва, Елена Васильева

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