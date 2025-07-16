За передачу номера другому лицу теперь можно получить штраф до 50 тысяч

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до 50 тыс. рублей за передачу иному лицу абонентского номера, выделенного на основании договора об оказании услуг. Как сообщает ТАСС, поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, таблица поправок опубликована в думской электронной базе.

Поправками предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.29.1 (передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований законодательства Российской Федерации в области связи).

Незаконная передача абонентского номера физическим лицом или пользователем услугами связи абонента-юридического лица либо индивидуального предпринимателя третьему лицу повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Поправками также предусмотрены штрафы юрлицам и индивидуальным предпринимателям за незаконное предоставление возможности пользоваться связью лицам, не работающим у них. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Уточняется, что не будет административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача номера иному лицу для его личных целей.

Москва, Елена Васильева

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