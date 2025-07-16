Перспективы восстановления контактов между Россией и странами Европы существуют. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Коммерсантъ».

«Безусловно, есть (перспектива). Мы все видим, как среди европейцев растет число сомневающихся в правильности курса Брюсселя на безоговорочное противостояние с Россией. Вместе с тем такие настроения самым жестким образом подавляются», – пояснил Шойгу.

В то же время секретарь Совбеза РФ обратил внимание, что «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан и ухудшать их благосостояние под предлогом «российской угрозы», тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и мирному сосуществованию с нашей страной».

Москва, Анастасия Смирнова

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