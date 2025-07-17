Готовим зонты: выходные в Москве будут дождливыми

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет колебаться в пределах жарких значений.

В пятницу, 18 июля, местами ожидаются небольшие дожди. При этом температура повысится днем в Москве до 26…28°, по области до 23…28°.

В субботу, 19 июля, осадки усилятся, возможна гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Несмотря на дожди, температура удержится летней, в Москве днем 25…27°, по области 23…28°.

В воскресенье, 20 июля, ожидается похожая погода. Температура немного понизится – в столице днем 24…26°, в Подмосковье 21…26°.

Москва, Анастасия Смирнова

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