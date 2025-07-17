Россия выразила протест Японии за планы участия в военных учениях

Посольству Японии в Москве заявлен решительный протест в связи с участием воздушных Сил самообороны в крупномасштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific, которые пройдут 9 июля – 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ РФ. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

«Декларируемая цель маневров – повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала «сдерживания и реагирования» Вашингтона и Токио в условиях, приближенных к боевым. При этом со стороны командования Сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры», – заявил МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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