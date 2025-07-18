Депутаты предложили разработать критерии арктической зоны

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики проработает предложения о закреплении в законодательстве критериев отнесения территорий к АЗРФ. Об этом сообщает пресс-служба Магаданской областной Дум, которая выступила автором инициативы.

Председатель колымского парламента Сергей Абрамов в июне текущего года предложил установить соответствующий порядок. Здесь, по его мнению, важно учитывать биоклиматические характеристики дискомфортности.

Предложения проанализировали Минвостокразвития и Российская академия наук. Они согласились с рекомендацией на нормативно-правовом уровне определить порядок и критерии отнесения территорий к АЗРФ.

«В настоящее время в законодательстве отсутствует единообразный подход к определению территории Арктической зоны. Понятие Арктической зоны Российской Федерации используется в ряде нормативных правовых актов, имеющих разные цели и предмет правового регулирования и различным образом определяющих состав территорий Арктической зоны. Как следствие, отсутствует и единый порядок, и критерии отнесения территорий к АЗРФ», – отмечается в письме.

В Минвостокразвития подчеркнули, что сегодня существует неопределенность из-за отсутствия отсылки к конкретному перечню территорий Арктической зоны или нормативному акту, содержащему такой перечень, что затрудняет правоприменение федеральных законов.

Также в министерстве сообщили, что после актуализации Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года будет разработан Комплексный проект развития АЗРФ, сообщают «Вести».

Москва, Елена Васильева

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