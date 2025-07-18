Россиян готовят к отказу от мессенджера WhatsApp

Мессенджер WhatsApp, который остается популярным в России, но при этом принадлежит экстремистской организации Meta*, запрещенной на территории РФ, рискует попасть в список нежелательного программного обеспечения. В рамках информационной кампании гражданам РФ в государственных СМИ предлагаются альтернативы в виде Telegram и отечественной платформы MAX.

В Госдуме уже прозвучали жесткие высказывания в адрес WhatsApp. Первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уверен, что ограничения для этого мессенджера неизбежно последуют.

«Социальные сети компании Meta* признаны экстремистскими в России. И WhatsApp не должен стать исключением в этом вопросе. Если Meta признана экстремистской организацией, то WhatsApp, который принадлежит компании, не может быть хорошим, тем более, что именно через WhatsApp россиянам поступает множество звонков от кибермошенников и бесконечных банков», – пояснил «Российской газете» член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.

«Пора перестать жить в иллюзии, что иностранные IT-продукты будут служить нашим интересам. WhatsApp – это не просто мессенджер, а инструмент влияния и потенциальная точка утечки», – констатировал депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, уход такой IT-платформы станет возможностью построить суверенные IT-сервисы, отвечающие интересам граждан и государства.

В качестве альтернатив предлагается отечественный мессенджер MAX и Telegram. Сегодня госагентство ТАСС в поддержку этой идеи опубликовало комментарий известного дизайнера Артемия Лебедева, который убежден, что WhatsApp должен быть официально запрещен в России. По его словам, этот мессенджер не нужен россиянам, а его место как национального мессенджера должна занять новая российская платформа MAX.

Как считает Лебедев, запрещать не менее популярный в РФ мессенджер Telegram не требуется. «Это неплохая платформа, к которой мы пока что привыкли. А Max должен победить Telegram в честной борьбе», – заявил он.

Примечательно, что в Госдуме также в позитивном ключе говорят о Telegram. Основатель этой платформы – россиянин, а главный офис компании – как известно, находится во вполне дружественных России Арабских Эмиратах, уточнил депутат Горелкин.

* экстремистская организация, запрещена в России

Москва, Анастасия Смирнова

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