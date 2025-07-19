Turkish Airlines рискует попасть под санкции Росавиации из-за нарушений прав пассажиров

Росавиация готовит уведомление в адрес авиакомпании Turkish Airlines о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах перевозчика в Россию и за ее пределы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиационными властями двух стран», – уточнили в Росавиации.

Причиной для разбирательства стали сообщения о нарушении прав пассажиров рейсов Turkish Airlines, задержанных или отмененных 18 июля. В частности, выясняются обстоятельства, приведшие к ситуации с рейсом Москва – Бодрум из аэропорта «Внуково». Согласно опубликованным в соцсетях видео, пассажиры задержанного почти на сутки рейса вызвали полицию, поскольку сотрудники авиакомпании отказались к ним выходить, а также предоставлять питание и гостиницу.

Москва, Анастасия Смирнова

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