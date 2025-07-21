Неделя будет в Москве будет мокрой: дожди закончатся к выходным

Предстоящая неделя в московском регионе ожидается дождливой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки прекратятся к концу недели.
Синоптики обращают внимание, что циклон продолжит оказывать влияние во вторник, 22 июля, но дожди пройдут меньшей интенсивности. В среду и четверг, 23 и 24 июля, осадки станут кратковременными возможны местами. В эти дни дневная температура воздуха будет колебаться около отметки в 25-27 градусов.
Пятница и суббота, 25 и 26 июля, будут более солнечными, обойдется без дождей, обещают синоптики. Как прогнозируется, показания термометров будут близки к норме этих дней – до 28-29 градусов.
Москва, Анастасия Смирнова
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