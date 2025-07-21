В московских аэропортах и «Пулково» за сутки задержано и отменено более 300 авиарейсов

За сутки с 8:00 мск 20 июня в московских аэропортах и петербургском аэровокзале «Пулково» задержано и отменено более 300 авиарейсов, 59 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Такую статистику опубликовала Росавиация.

По данным ведомства, количество лайнеров, которые «ушли» на запасные аэродромы, по сравнению с предыдущими сутками снизилось на 56%. Больше всего не повезло пассажирам «Шереметьево», откуда было перенаправлено 36 самолетов.

На 08:00 мск понедельника, 21 июля, в аэропортах московского региона и «Пулково» было суммарно отменено 118 рейсов, задержано на период более 2 часов 203 рейса.

Сейчас, за исключением Калуги (Грабцево), все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы, уточнили в Росавиации.

Москва, Анастасия Смирнова

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