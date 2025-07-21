ФАС пообещала проверить цены на еду и воду в аэропортах после транспортного коллапса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пообещала усилить контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации о резком росте ее стоимости.

«ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах. Служба поручила Московскому и Московскому областному УФАС России усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ФАС уже поступали обращения по вопросу необоснованного завышения цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в торговых объектах и объектах общественного питания в зонах вылета.

В настоящее время ведомство продолжает анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает 1 миллион человек в год. Служба добавила, что поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах.

Москва, Анастасия Смирнова

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