Задержаны полицейские-информаторы новостных Telegram-каналов

Пресечена деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений полиции, которые передавали информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам. Об этом официальный представитель МВД Росси Ирина Волк.

«При этом указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение», – пояснила она в своем телеграм-канале.

По ее словам, предварительно установлено, что речь идет о сотрудниках территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям.

«В настоящее время продолжается комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет дана соответствующая правовая оценка всем участникам противоправной схемы», – подчеркнула Волк.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о передаче информации сотрудникам Telegram-канала Baza.

Москва, Анастасия Смирнова

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