В Москве задержан главный редактор Telegram-канала «Baza»

В Москве задержан главный редактор канала «Baza» Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые к даче взятки (ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования, отметили в СК.

В ведомстве уточнили, что задержание проведено в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области. В этих регионах задержаны три сотрудника полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.

Москва, Анастасия Смирнова

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