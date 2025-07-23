Принудительные работы стали отдельным видом наказания за преступления

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает отдельный вид наказания в виде принудительных работ за совершение уголовных преступлений, а не как альтернативу лишению свободы.

Согласно документу, теперь принудительные работы, которые применялись в качестве смягченной меры ответственности в рамках основного наказания в виде лишения свободы, будут назначаться осужденным вне связки с тюремным заключением. Старая норма перестанет действовать через шесть месяцев после вступления закона в силу.

Одновременно расширен перечень граждан, которые не могут быть приговорены к принудительным работам. В частности, теперь это касается одиноких отцов детей до трех лет.

Принудительные работы назначаются за легкие, средние и тяжкие преступления. В последнем случае такой вид наказания применяется, если правонарушение совершено впервые.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube