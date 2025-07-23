Делегация России прибыла в Стамбул на переговоры с Киевом

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул, где сегодня вечером запланирован состоится третий раунд переговоров с представителями Киева об урегулировании конфликта на Украине.

Ожидается, что переговоры начнутся в 19:00, местом их проведения станет дворец Чираган. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

Предполагается, что главной темой обсуждения станут проекты меморандумов по урегулированию конфликта, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров. Кроме того, как отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговорщики обсудят продолжение обменов пленными и телами погибших. По его словам, при необходимости будут затронуты и другие вопросы.

Стамбул, Анастасия Смирнова

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