Делегация России прибыла в Стамбул на переговоры с Киевом

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул, где сегодня вечером запланирован состоится третий раунд переговоров с представителями Киева об урегулировании конфликта на Украине.
Ожидается, что переговоры начнутся в 19:00, местом их проведения станет дворец Чираган. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.
Предполагается, что главной темой обсуждения станут проекты меморандумов по урегулированию конфликта, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров. Кроме того, как отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговорщики обсудят продолжение обменов пленными и телами погибших. По его словам, при необходимости будут затронуты и другие вопросы.
Стамбул, Анастасия Смирнова
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