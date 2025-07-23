Стратегические ракетоносцы Ту-95MC совершили 15-часовой полет над Беринговым морем

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, продолжительность полета составила более 15 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе.

В Минобороны России отметили, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.

Москва, Анастасия Смирнова

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