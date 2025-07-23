Самозапретом на кредиты воспользовались 13,5 млн россиян

Самозапрет на выдачу кредитов, который действует с 1 марта текущего года, установили через портал «Госуслуги» более 13,5 млн россиян. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на совещании главы государства Владимира Путина с членами правительства.

«Через «Госуслуги» у нас 800 тысяч пользователей запретили совершение сделок с недвижимостью без очного присутствия, а с 1 марта 13,5 млн граждан через «Госуслуги» установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде», – уточнил министр.

Москва, Анастасия Смирнова

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