Суд арестовал главного редактора Telegram-канала «Baza»

Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение об аресте главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки группой лиц по предварительному сговору.

Журналист пробудет под стражей, как минимум, один месяц 27 суток.

На заседании суда стало известно, что Трифонову вменяется три эпизода преступления коррупционной направленности, передает ТАСС.

Главный редактор со своей стороны заявил, что не совершал преступление, которое ему инкриминирует следствие.

По данным Следственного комитета, задержание Трифонова и его коллег проведено в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области. В этих регионах задержаны три сотрудника полиции, которые передавали третьим лицам служебную информацию, которая затем становилась публичной.

Москва, Анастасия Смирнова

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