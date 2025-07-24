Захарова озвучила рецепт нормализации отношений России и Азербайджана

Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию в отношениях с Баку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, этому процессу могло бы способствовать освобождение Азербайджаном российских граждан.

«Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап. Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался. Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями», – пояснила Захарова, выступая сегодня на брифинге.

Официальный представитель МИД России обратила внимание, что послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву была вручена нота с требованием немедленно освободить российских граждан, среди которых как журналисты, так и туристы.

«По имеющимся у нас сведениям, основания для подобных действий азербайджанских правоохранительных органов отсутствуют. Мы поддержим контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов», – сказала Захарова.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube