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Четверг, 24 июля 2025, 17:07 мск

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Выходные в Москве будут с грозовыми осадками

В предстоящие выходные дни в московском регионе возможны кратковременные дожди с грозами. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха вновь приблизится к отметке в 30 градусов.

В пятницу, 25 июля, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 15...17°, по области 12...17°. Днем в столице воздух может прогреться до 29°, в Подмосковье – до 30°.

В субботу, 26 июля, днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. В Москве 26...28°, по области 23...28°.

В воскресенье, 27 июля, местами также вероятен кратковременный дождь, гроза. Днем в Москве 26...28°, по области 23...28°.

В понедельник и вторник, 28 и 29 июля, осадки не прогнозируются. Ночью 13...18°, днем 25...30°.

Москва, Анастасия Смирнова

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