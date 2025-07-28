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Понедельник, 28 июля 2025, 22:06 мск

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Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 августа

Правительство России продлило действующие экспортные ограничения на бензин для всех производителей нефтепродуктов. Ранее они касались только нефтяных компаний.
Новое ограничение будет действовать до 31 августа и вызвано необходимостью стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Напомним, что с началом уборочной кампании спрос на топливо внутри страны возрастает. В августе также бензин пользуется большим спросом у автомобилистов, которые путешествуют внутри страны на личном транспорте.

Москва, Елена Васильева

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