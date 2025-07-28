В Госдуме хотят запретить ввозить и продавать в РФ вейпы, но разрешить производить

Продажу и ввоз вейпов в РФ необходимо запретить, однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

В январе глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что подготовлен законопроект, которым предлагается запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции.

«… правильно было бы запретить именно продажу и ввоз вейпов, производство необязательно. Пускай производят, продают в другие страны», – сказал Леонов. Парламентарий напомнил об опыте Китая, где вейпы практически не курят, однако страна является самым большим производителем данной продукции в мире.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Он отмечал, что все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов.

Москва, Елена Васильева

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