Новый мессенджер Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись в «Госключе»

Физлица, юрлица и индивидуальные предприниматели смогут подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ» только через мессенджер Max. Это следует из подписанного Владимиром Путиным закона о национальном мессенджере, пишет РБК.

В тексте закона уточняется, что требование о подписании документов с помощью УКЭП и УНЭП через Max не применимо «для реализации полномочий госорганов». Источник РБК заявил, что речь идет только о подписи документов из систем коммерческих компаний – к примеру, договоров о сделках с недвижимостью или регистрации сим-карт. Документы с портала «Госуслуги», по его словам, будут все так же приходить в «Госключ».

Москва, Елена Васильева

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