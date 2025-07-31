Путин подписал закон о внесудебном взыскании с физлиц налоговых задолженностей и штрафов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС), будет действовать в случае отсутствия спора с налоговым органом. При наличии спора сохраняется судебный порядок взыскания такой задолженности.

На то, чтобы принять решение о взыскании задолженности и направить его гражданину, у налоговиков будет шесть месяцев с даты истечения срока исполнения требования об ее уплате. Направляться оно будет через личный кабинет налогоплательщика или портал «Госуслуги», а если это невозможно, то по почте заказным письмом. При этом физлицо в любой момент до взыскания сможет оспорить указанные в налоговом уведомлении суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube