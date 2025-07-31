Подписан закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов, а также о рекламе VPN

Президент Путин подписал закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, а также незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.

Законом вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в федеральный список экстремистских материалов, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, отмечает РИА «Новости».

Распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, будет наказываться штрафом до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч – для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч – для юридических.

Законом также устанавливаются штрафы за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, штраф – от 100 до 200 тысяч рублей, а для ИП – от 50 до 100 тысяч.

Также закон вводит наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан – от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП – от 50 до 100 тысяч, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч.

Кроме того, документ предусматривает штраф и за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона. В случае нарушения закона граждане могут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица – от 80 до 150 тысяч, юридические – от 200 до 500 тысяч рублей.

Москва, Елена Васильева

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