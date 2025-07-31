Москва разорвет договор с США об утилизации оружейного плутония

Правительство внесло в Госдуму предложение о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области.

Документ был подписан в 2000 году и предусматривал, что каждая сторона утилизирует 34 тонны плутония, объявленного излишним для военных программ, сообщает «Российская газета».

Действие соглашения было приостановлено Россией еще в 2016 году указом президента. Причинами стали введение санкций США, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела нашей страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение Вашингтона изменить порядок утилизации плутония без получения на это согласия со стороны Москвы.

Москва, Елена Васильева

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