Установлен предельный срок выплат за ранения и гибель на СВО

Президент России подписал закон, устанавливающий предельный срок для выплат единовременных пособий военнослужащим, добровольцам, получившим ранения в зоне проведения специальной военной операции, а также членам семей погибших.
Отныне такие выплаты должны осуществляться не позднее чем через 30 дней с момента получения всех необходимых документов. В случае возникновения судебных споров о получателях выплат за погибшего, срок отсчитывается с момента вступления в силу соответствующего решения суда.
Аналогичный порядок будет применяться к страховым выплатам сотрудникам органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСИН, таможенных и иных ведомств, получившим ранения при исполнении служебных обязанностей. Правило распространяется также на семьи погибших при исполнении долга или умерших от полученных на службе ранений и болезней.
Москва, Елена Васильева
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