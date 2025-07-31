Установлен предельный срок выплат за ранения и гибель на СВО

Президент России подписал закон, устанавливающий предельный срок для выплат единовременных пособий военнослужащим, добровольцам, получившим ранения в зоне проведения специальной военной операции, а также членам семей погибших.

Отныне такие выплаты должны осуществляться не позднее чем через 30 дней с момента получения всех необходимых документов. В случае возникновения судебных споров о получателях выплат за погибшего, срок отсчитывается с момента вступления в силу соответствующего решения суда.

Аналогичный порядок будет применяться к страховым выплатам сотрудникам органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСИН, таможенных и иных ведомств, получившим ранения при исполнении служебных обязанностей. Правило распространяется также на семьи погибших при исполнении долга или умерших от полученных на службе ранений и болезней.

Москва, Елена Васильева

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