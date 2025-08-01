Трамп анонсировал еще один визит спецпосланника Уиткоффа в Москву

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф нанесет визит в Россию. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию», – заявил глава американской администрации в четверг журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о зарубежных визитах Уиткоффа, сообщает ТАСС.

Ранее правительство США объявило о том, что Уиткофф посетит 1 августа Израиль, а также сектор Газа. Трамп не обозначил нынешние сроки пребывания своего эмиссара в РФ. Уиткофф в недавнем прошлом неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал президент Владимир Путин.

Трампа также попросили уточнить, разделяет ли он мнение члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин, которая ранее назвала действия Израиля в отношении палестинского населения Газы геноцидом. «Происходящее там ужасно», – ответил президент, признав, что в анклаве наблюдается голод. «Частично проблема заключается в том, что [радикальное движение] ХАМАС забирает деньги и забирает продовольствие», – утверждал Трамп. «Мы помогаем в этой ситуации в финансовом плане. Это ужасающая ситуация», – добавил он. Тейлор-Грин, как и Трамп, состоит в Республиканской партии, напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

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