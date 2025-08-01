Проведение эксгумации тел советских воинов во Львове на «Холме Славы» и последующее предложение мэра города Андрея Садового об их обмене на бойцов ВСУ демонстрируют запредельный уровень деградации, граничащей с одичанием. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова «Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы», опубликованной в «Российской газете».

Он заметил, что несмотря на заявления ОБСЕ об отстаивании и защите прав человека как одной из основополагающих целей организации, «сами западные страны, генсекретарь и все институты ОБСЕ хранят гробовое молчание, взирая на действия киевского режима».

«Неонацисты опустились до борьбы с теми, кто пал в боях за освобождение Украины от гитлеризма. Запредельный уровень культурной деградации, граничащей с одичанием, продемонстрировали в городе Львове, где на «Холме Славы» проведена эксгумация тел советских бойцов, а мэр города [Андрей Садовой] предложил обменять их на солдат ВСУ, плененных нашими вооруженными силами», – обратил внимание Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что дискуссии на правозащитную тематику с самого начала использовались Западом для «менторских поучений, навязывания неолиберальных ценностей и попыток создания лояльной себе «пятой колонны» в странах «к востоку от Вены» путем организации и финансирования сети «независимых» НКО и СМИ», но никак не для осуждения проводимой с 2017 года киевским режимом русофобской политики. «Людям запрещают учиться, читать, получать информацию да и просто общаться на родном языке, – конкретизировал он. – Режим вторгся и в такую чувствительную сферу, как религия, развязав кампанию против канонической Украинской православной церкви, а недавно – лишил гражданства ее предстоятеля».

Как напоминает ТАСС, мэр Львова недавно заявил, что в городе больше не существует «Холма Славы», а элементы мемориального комплекса будут переданы так называемому музею террора. Он также предложил обменять эксгумированные останки 355 советских воинов с «Холма Славы» на украинских пленных. В том числе в мемориальном комплексе были эксгумированы останки легендарного разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

В Москве предложения мэра Львова назвали подтверждением финальной стадии нравственной деградации неонацистского киевского режима. В свою очередь, помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский отметил, что украинской делегации на состоявшемся третьем раунде переговоров в Стамбуле «не хватило совести» поднять этот вопрос.

Москва, Елена Васильева

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