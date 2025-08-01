Пошлины на экспорт кедрового ореха вырастут на 50 процентов

С 1 августа в России вступают в силу новые правила экспорта кедровых орехов, согласно которым экспортная пошлина на эту продукцию увеличивается в два раза – с 25% до 50% от стоимости, но не менее 160 евро за тонну вместо прежних 80 евро.

Это решение направлено на стимулирование переработки ценного сырья внутри страны. Новые тарифы будут применяться к кедровым орехам в скорлупе и шишках при их вывозе за пределы Евразийского экономического союза.

В последние годы Россия активно экспортировала кедровые орехи. По данным «Агроэкспорта», в 2024 году за рубеж было поставлено 2,4 тысячи тонн на сумму 13 миллионов долларов. Основным покупателем традиционно выступает Китай, который в прошлом году закупил этой продукции на 5,4 млн долларов. Примечательно, что только за первую половину 2025 года китайский импорт российских кедровых орехов уже достиг 5,1 млн долларов, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщают «Вести».

Москва, Елена Васильева

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