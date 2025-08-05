Погиб известный спортивный комментатор Александр Гришин

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в возрасте 47 лет после несчастного случая. Об этом ТАСС сообщила супруга комментатора Анастасия Гришина.

«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», – пояснила вдова.

Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее – «Россия-2»), с 2015 по 2018 год – на телеканале «Матч ТВ». Работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube