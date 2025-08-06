Путин принимает в Кремле спецпосланника Трампа

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Уиткофф прибыл в Москву около 7 утра 6 августа. В аэропорту Внуково-2 его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Спустя час они вместе прогулялись по парку «Зарядье».

С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию. В прошлый раз спецпосланник американского лидера приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого – 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза Путин проводил с ним встречи, отмечает ТАСС.

Напомним, что президент США дал Москве времени до 8 августа, чтоб урегулировать конфликт на Украине. В противном случае он пригрозил ввести новые санкции. Москва настаивает на том, что для урегулирования конфликта должны быть учтены ее интересы и требования, в том числе ситуация на земле. Также должны быть прекращены поставки западного оружия и разведданных на Украину.

Москва, Елена Васильева

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