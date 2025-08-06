Женщина родила ребенка в туалете и оставила в унитазе. Девочка погибла

В Москве в общежитии погиб новорожденный. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР, трагедия произошла на западе столицы.

По данным следствия, 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова в было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления.

20-летняя девушка родила в туалете дочь и оставила ее в чаше унитаза, ребенок захлебнулся и погиб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Роженица вину признала, обвинение предъявлено.

Москва, Елена Васильева

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