Пятница, 8 августа 2025, 16:50 мск

Путин и Си обсудили визит Уиткоффа, Украину и другие вопросы

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону Украину и будущие переговоры Россия-США.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин рассказал Си об итогах общения 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе.

Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Владимира Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны, уточняет пресс-служба Кремля.

Москва, Елена Васильева

