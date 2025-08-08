ПВО за три часа сбила над Россией 34 дрона

Силы ПВО с 12:00 до 15:00 по московскому времени сбили 34 украинских беспилотника над регионами России.

« С 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских БПЛА самолетного типа: 12 – над территорией Брянской области, 10 сбили над Калужской областью, 8 – над территорией Краснодарского края, 2 дрона – над акваторией Азовского моря, также сбили дрон над Рязанской областью и 1 над территорией республики Адыгея», – уточнили в пресс-службе Минобороны.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube