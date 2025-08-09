Некоторые детали соглашения по Украине уже раскрыты

Президент Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в следующую пятницу на Аляске после того, как ранее в тот же день он обсудил условия потенциального мирного соглашения по прекращению войны в Украине, которое может включать в себя «некоторый обмен территориями», пишет CNN.

«Долгожданная встреча между мной, как президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в Великом штате Аляска. Дальнейшие подробности последуют», – написал Трамп в Truth Social в пятницу вечером.

Саммит знаменует собой важный момент в отношениях президента США с его российским коллегой, который не был в США с 2015 года и не встречался с Трампом с 2018 года.

Американские чиновники, включая Трампа, проинформировали европейских лидеров и украинских чиновников о предложенном Путиным плане по прекращению конфликта на Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева, пишет CNN.

План, который Путин представил иностранному посланнику Трампа Стиву Уиткоффу на встрече в Москве в среду, потребует от Украины уступить восточный Донбасс, большая часть которого в настоящее время контролируется Россией, а также Крым, который Россия присоединила в 2014 году.

План заморозит текущие линии боевых действий, но другие детали предложения все еще были неясны.

Это встревожило некоторых европейских чиновников, которые выразили обеспокоенность тем, что происходящее– попытка Путина избежать угрожаемых Трампу санкций, которые должны были быть в пятницу, при этом мало что предлагали взамен, пишет CNN.

Но план, по-видимому, был стимулом для того, чтоб Трамп ускорил планы проведения встречи на высшем уровне с Путиным. Российский лидер не был в США почти десять лет, в последний раз он встречался там с Бараком Обамой.

За последние два дня были совершены дополнительные созвоны с европейцами, в том числе их приводили Уиткофф и госсекретарь Рубио. В пятницу Уиткофф поговорил с несколькими европейскими чиновниками, чтобы изложить дополнительные детали плана.

Было неясно, что план будет означать для двух других регионов Украины – Запорожье и Херсон – где Россия контролирует какую-то территорию, за исключением того, что Россия прекратила свое наступление там.

Также было ясно, как предложение Путина будет учитывать другие требования российского лидера о прекращении военных действий, включая обещание, что Украина никогда не присоединится к НАТО или что она ограничивает численность своих вооруженных сил.

В своих беседахУиткофф сказал европейским официальным лицам, что предложение, сделанное Путиным, было шагом в правильном направлении, и что более масштабный мирный план может быть согласован после того, как боевые действия будут прекращены.

Соединенные Штаты пытаются заставить союзников согласиться с этим планом, сообщил один источник, хотя до сих пор неясно, что произойдет.

Возможность того, что Россия взяла под контроль Донецк и Луганск в сделке о прекращении огня, вызвала некоторую озабоченность по поводу того, что такое соглашение просто побудит Россию снова конфликтовать с Украиной в будущем, передает CNN.

«Официальное признание территории, завоеванной силой без затрат, является стимулом делать больше в будущем», – сказал один европейский чиновник.

Трамп, который признал разочарование президентом России в последние месяцы, выглядел накануне более оптимистичным в отношении перспективы мирного соглашения в пятницу. И он дал понять, что сосредоточен, в первую очередь, на переговорах о прекращении военных действий как можно скорее.

«Европейские лидеры хотят видеть мир, – сказал Трамп журналистам в Белом доме, прежде чем объявить о встрече на Аляске. – Президент Путин, я считаю, хочет увидеть мир, и Зеленский хочет увидеть мир».

Позже он добавил: «Мой инстинкт действительно говорит мне, что у нас есть шанс на» мир.

Но перспектива того, что Украина уступит Россию какую-либо из своих территорий, может стать основным камнем преткновения при переговорах о прекращении военных действий. Такие уступки противоречат украинской конституции, что означает, что Зеленскому сначала нужно будет получить разрешение парламента или национального референдума, прежде чем соглашаться на какой-либо сдвиг на территории.

Трамп в пятницу преуменьшил эти опасения, заявив, что призвал Зеленского сгладить путь к соглашению.

«Он (Зеленский) выходит и получает то, что ему нужно, – сказал Трамп. – Он не уполномочен делать определенные вещи. Я сказал: «Ну, тебе придется получить это быстро, потому что, знаешь, мы очень близки к сделке».

Ранее на этой неделе Трамп пообещал применить новые санкции против России, если Путин не закончит военные действия на Украине к пятнице, но в четверг он уже смягчился, сказав журналистам в Овальном кабинете: «Это будет зависеть от (Путина)», и что идут «большие и сложные переговоры».

Кейтлан Коллинз из CNN в четверг настаивал на то, что Путину придется встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в качестве предпосылки для личной встречи между Трампом и Путиным, Трамп сказал: «Нет, это не так».

Трамп и Путин шесть раз встречались лицом к лицу во время первого срока полномочий президента США – в основном на саммитах G20 и встречах АТЭС.

Последний раз они встречались в июле 2018 года в Хельсинки. Их громкий саммит, когда Трамп встал на сторону Путина над спецслужбами США, был одним из самых спорных моментов первого срока Трампа и вызвал большие чистки Белого дома, напоминает CNN.

Последний раз Путин встречался с президентом Соединенных Штатов в июне 2021 года в Женеве, Швейцария, где он встретился с тогдашним президентом Джо Байденом.

Вашингтон, Елена Васильева

