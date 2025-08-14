Борт номер один вылетел из Москвы на Аляску

Борт номер один с президентом России на борту вылетел на Аляску. Как сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, саммит лидеров России и США начнется 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 по мск).

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

Ушаков объявил, что в состав российской делегации, которая завтра примет участие в саммите с Дональдом Трампом на Аляске, помимо Владимира Путина, войдут три министра и два советника президента. К Ушакову также присоединятся советник по иностранным инвестициям Дмитриев, министр иностранных дел Лавров, министр обороны Белоусов и министр финансов Силуанов. Со стороны США также будет пять чиновников, но их пока в СМИ не озвучили.

Кремль заявляет, что завтрашний саммит России и США на Аляске начнется с двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, «естественно, с участием переводчиков», сообщает ТАСС.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял сегодня Владимира Зеленского на Даунинг-стрит. В ходе встречи Британия подтвердила свою поддержку Киева на фоне неопределенности вокруг завтрашнего двустороннего саммита на Аляске.

Как сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на «информированные источники», Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину совместную работу по редкоземельным металлам, а также снять некоторые санкции с авиастроительной промышленности, чтобы стимулировать его к прекращению конфликта на Украине.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube