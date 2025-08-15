Лавров прояснил позицию России на переговорах на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Аляску для участия в переговорах с США. По словам высокопоставленного чиновника, у российской стороны готова четкая позиция для переговоров с США. Многое для сегодняшней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже было заложено во время визитов в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

«Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть позиция: понятная и четкая, – сказал господин Лавров в комментарии «России-24». – Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа».

Напомним, что переговоры Владиимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа в 22 часа по мск.

Москва, Елена Васильева

