Путин поздравил Индию с Днем независимости

Президент Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди по случаю Дня независимости.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин отметил, что российские власти дорожат отношениями особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Глава государства также выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны будут и дальше «всемерно наращивать конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях».

Bloomberg сообщал, что представители Индии посетят Москву 20-21 августа. В ходе визита Нью-Дели обсудит соглашение о свободной торговле со странами Евразийского экономического союза и торговлю в рупиях. Визит индийского министра приурочен к участию в 26-й сессии межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, отмечают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

