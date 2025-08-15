Мгновенно ставший вирусным свитком министра иностранных дел Сергея Лаврова с надписью «СССР» уже скопирован китайцами.

Как сообщает «Новый День», сегодня министр прилетел на Аляску и произвел фурор, выйдя на публику в стильном жилете и белом свитере с надписью СССР. Мировые СМИ тут же ухватились за эту деталь и принялись упражняться в вариантах: что бы это значило? Таблоид «Дейли Мейл», к примеру, назвал Лаврова троллем, который напоминает своим видом Украине о «тяжелых годах про Советском Союзе», во французских СМИ также активно раздувалась тема угрозы Западу и Украине со стороны России через надписи на одежде министра.

Между тем, свитер Лаврова – это просто локальный челябинский бренд, который производит одежду. «Лавровский» свитер стоит 10 тысяч 990 рублей и произволен из смесовой нитки хлопка и акрила.

Как сообщает «Новый День», площадка «Алиэкспресс» немедленно откликнулась на интерес публики к белому свитеру с буквами СССР – сразу несколько продавцов предложили заказать у них похожую модель. Цены начинаются от 3000 рублей.

Москва, Елена Васильева

