Стратегические ракетоносцы совершили 4-часовой полет над Баренцевым морем

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили 4-часовой полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-Морского Флота», – уточнили в ведомстве.

Экипажи военной дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Москва, Анастасия Смирнова

