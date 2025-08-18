российское информационное агентство 18+

Понедельник, 18 августа 2025, 17:21 мск

Стратегические ракетоносцы совершили 4-часовой полет над Баренцевым морем

Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили 4-часовой полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-Морского Флота», – уточнили в ведомстве.

Экипажи военной дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Москва, Анастасия Смирнова

