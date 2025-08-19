С 1 октября будут проиндексированы зарплаты для некоторых госслужащих и муниципальных сотрудников

С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты некоторых категорий государственных и муниципальных сотрудников, работников судебной системы и ряда бюджетников.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Государственной Думы Алексея Говырина, данное решение опирается на «майские указы» президента и закреплено соответствующим постановлением правительства страны.
Большинство федеральных служащих, включая работников министерств, ведомств, их территориальных подразделений, а также служащих муниципальных органов власти, получат прибавку к зарплате в размере 4,5%.
Эта мера затронет госслужащих федерального, регионального и местного уровней, а также работников судебной системы.
На 7,6% планируется увеличить оплату труда для специалистов в социально значимых сферах, таких как образование, культура, здравоохранение, социальное обслуживание.
Депутат подчеркнул, что пересчет заработной платы будет произведен автоматически, без необходимости подачи каких-либо заявлений.
Москва, Елена Васильева
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»