С 1 октября будут проиндексированы зарплаты для некоторых госслужащих и муниципальных сотрудников

С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты некоторых категорий государственных и муниципальных сотрудников, работников судебной системы и ряда бюджетников.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Государственной Думы Алексея Говырина, данное решение опирается на «майские указы» президента и закреплено соответствующим постановлением правительства страны.

Большинство федеральных служащих, включая работников министерств, ведомств, их территориальных подразделений, а также служащих муниципальных органов власти, получат прибавку к зарплате в размере 4,5%.

Эта мера затронет госслужащих федерального, регионального и местного уровней, а также работников судебной системы.

На 7,6% планируется увеличить оплату труда для специалистов в социально значимых сферах, таких как образование, культура, здравоохранение, социальное обслуживание.

Депутат подчеркнул, что пересчет заработной платы будет произведен автоматически, без необходимости подачи каких-либо заявлений.

Москва, Елена Васильева

