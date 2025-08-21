Новые российские самолеты уже почти готовы – Чемезов

В России на финишной прямой находятся работы по производству отечественных самолетов МС-21, SJ-100 («Суперджет»), Ил-114, И делаются эти самолеты быстрее их зарубежных аналогов, сообщил в интервью РИА «Новости» генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Финишная лента уже близко. По МС-21 ждем завершения сертификационных испытаний в следующем году, по «Суперджету-100» и Ил-114-300 – в этом. В 2026 году должны стартовать первые поставки самолетов всех трех типов авиакомпаниям», – рассказал Чемезов.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») в конце июля завершила сборку последнего опытного импортозамещенного самолета МС-21 в линейке, начались приемо-сдаточные испытания борта. Кроме того, более 20 импортозамещенных самолетов SJ-100 находятся на разных стадиях готовности на предприятиях «Ростеха». Также при поддержке Минпромторга реализуется программа модернизации и возобновления серийного производства региональных самолетов Ил-114-300. «Ростех» начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году.

По словам Чемезова, Россия «бежит дистанцию» по созданию новых самолетов и комплектующих для них гораздо быстрее западных конкурентов, при том что подобная работа занимает 10-15 лет.

«То есть ни одна западная страна в эпоху глобализации не имеет полного цикла производства самолетов. При этом в мире создание нового самолета или авиационного мотора занимает 10-15 лет. А мы, даже с учетом сдвинутых «вправо» сроков, бежим эту дистанцию гораздо быстрее», – ответил Чемезов на вопрос о возможных переносах сроков производства и поставок самолетов.

Он добавил, что скепсиса по поводу отечественного авиапрома накопилось много. «Критиков у нас хватало всегда. Но скажите честно: сколько стран в мире разом создавали всю линейку пассажирских самолетов, да еще в такие сроки и в одиночку? Таких примеров нет», – подчеркнул глава «Ростеха».

По его словам, ни одна авиастроительная корпорация мира не сможет повторить такое, нигде и никогда. Тот же Boeing фатально зависим от своих глобальных поставщиков. В его комплектации участвуют девять глобальных поставщиков, а всего – десятки стран, отметил Чемезов.

начале августа глава правительства России Михаил Мишустин, обсуждая с Чемезовым создание российских самолетов, напомнил о Советском Союзе, самостоятельно производившем комплектующие для своих воздушных судов, отмечает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

