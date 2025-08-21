Назло США: Индия и Москва хотят увеличить товарооборот на 50 процентов

Индия и Россия стремятся увеличить годовой товарооборот примерно на 50% в течение следующих пяти лет, до 100 миллиардов долларов, стремясь снизить пошлины, сообщает Bloomberg . Это происходит на фоне эскалации напряженности в отношениях обеих стран с Соединенными Штатами. Москва является четвертым по величине торговым партнером Нью-Дели, а Индия – вторым по величине торговым партнером России.

В среду министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время визита в Москву заявил, что для достижения этой цели обе страны должны устранить торговые барьеры и сократить нетарифные барьеры. Ожидается, что трёхдневный визит в российскую столицу станет предвестником визита президента Владимира Путина в Индию до конца года. Он также является частью укрепления связей между странами-основателями группы БРИКС, в которую входят развивающиеся страны, особенно подверженные влиянию американских пошлин.

Субрахманьям Джайшанкар заявил на торговом форуме двух стран, что растущая глобальная неопределенность заставляет вновь сосредоточиться на «надежных и стабильных партнерах», но не упомянул напрямую торговую политику Вашингтона.

«Мы все прекрасно понимаем, что встречаемся в сложной геополитической обстановке. Наши лидеры поддерживают тесный и регулярный контакт», – отметил индийский чиновник.

В последние недели Индия дистанцировалась от США из-за угроз Дональда Трампа ввести пошлины. Тем временем премьер-министр Нарендра Моди назвал Владимира Путина «другом» после телефонного разговора двух лидеров на этой неделе.

Отметим, что Нью-Дели в настоящее время укрепляет дипломатические и торговые отношения с другим азиатским гигантом – Китаем. Ожидается, что премьер-министр Индии встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в конце этого месяца. Это будет его первый визит в Китай за семь лет.

Напомним, что Дональд Трамп и члены его администрации резко раскритиковали Индию за закупки российской нефти, утверждая, что она финансирует военные действия России против Украины. В этой связи президент США ввёл 25%-ный тариф на индийские товары, ввозимые в США, и пригрозил удвоить его до 50% 27 августа. Эта ставка серьёзно подорвёт конкурентоспособность индийского экспорта в США, объём которого составляет 85 миллиардов долларов в год.

Называя все претензии Трампа необоснованными, Индия настаивает на своём праве закупать что-либо у самого дешёвого поставщика. И на то есть веская причина: российское чёрное золото продаётся по заниженной цене из-за многочисленных западных санкций, действующих в отношении него последние три года, что делает его для Индии важнейшим инструментом сдерживания инфляции.

В этой связи Субрахманьям Джайшанкар выступает за диверсификацию индийско-российской торговли и также желает содействовать развитию партнёрских отношений между компаниями двух стран. Кроме того, министр иностранных дел Индии предлагает проводить более частые встречи между Нью-Дели и Москвой для снижения трудностей, связанных с оплатой товаров и услуг между странами.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

